بصوتها الذي اشتاق له الملايين، عادت الفنانة شيرين عبدالوهاب لتضع حداً لشائعات الغياب، بعد فترة أثارت قلق وتساؤلات جمهورها، عادت «صوت مصر» بقوة إلى الساحة الغنائية، لتبدد كل التكهنات بعمل فني جديد حمل عنوان «الحضن شوك». الأغنية التي جاءت بعد حالة ترقب واضحة، لم تكن مجرد إصدار فني عادي، بل اعتُبرت رسالة عودة قوية ومؤثرة.

«الحضن شوك».. حين تترجم الدراما إلى ألحان

تحمل الأغنية طابعاً درامياً كئيباً يتغلغل في أعماق المشاعر الإنسانية، وتحديداً «ألم الخذلان». بكلمات تلامس الواقع، تبدأ شيرين الأغنية باعتراف صريح بالحاجة إلى الأمان، لتنتهي بمفارقة مؤلمة تجسدها جملة: «الحضن شوك والجرح جاي من القريب». هذه الكلمات التي صاغها المبدع عزيز الشافعي، ووزعها توما، جاءت وكأنها مرآة لمرحلة فنية وشخصية جديدة في حياة شيرين.

واعتمدت شيرين في عودتها على فريق عمل «مضمون النجاح»؛ فعزيز الشافعي وتوما هما العقل المدبر خلف هذه «الخلطة الدرامية» التي أثارت حماسة الجمهور من خلال المقاطع التشويقية قبل أيام من الطرح الرسمي، مما ساهم في تصدر الأغنية لقوائم التفاعل منذ اللحظة الأولى.

وفور صدور الأغنية، اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي بموجة ترحيب واسعة. الجمهور لم يرَ في «الحضن شوك» مجرد عمل غنائي، بل اعتبرها «تصفية حسابات» فنية وخطوة جريئة في رحلة شيرين للعودة إلى دائرة الضوء بعد مرحلة التوقف والعلاج. لقد عادت شيرين بصوتها المليء بالشجن، لتثبت أن علاقتها بجمهورها تتجاوز حدود الأغاني، لتصل إلى مستوى «الارتباط الوجداني» بكلماتها وحكاياتها.

وفتحت هذه الأغنية الباب على مصراعيه للنقاش حول المرحلة القادمة لشيرين عبدالوهاب. فهل ستكون هذه الأغنية «مفتاح العودة» لإصدارات متتالية، أم أنها مجرد بداية لكسر حاجز الصمت الذي فرضته على حياتها الفنية أخيراً؟