أعلنت إدارة الحفلة الخاصة بالنجمة العالمية شاكيرا في القاهرة، ضمن جولتها العالمية «لاس موخيريس يا نو لوران»، تأجيل موعدها من 7 أبريل 2026 إلى 28 نوفمبر 2026، بسبب الظروف الإقليمية الراهنة بالمنطقة.

وأوضحت الجهة المنظمة في منشور عبر «فيسبوك» أنه سيقع اختيار الموعد الجديد في عطلة نهاية الأسبوع، ما يسهل ويمنح محبي شاكيرا من جميع أنحاء العالم فرصة أفضل للحضور والاستمتاع بالحفلة.

التذاكر وصلاحيتها

وأكدت الإدارة أن جميع التذاكر المباعة ستظل صالحة للموعد الجديد، مع إمكانية استرداد قيمتها أو إرجاعها عبر الموقع الخاص بالحجز.

رسالتها للجمهور

ومن جانبها، وجهت شاكيرا وفريقها رسالة شكر لجمهورها على تفهمهم، مؤكدين أن الانتظار سيكون مجزيًا، مع التعهد بالإعلان عن أي مستجدات مستقبلية.

تأجيل حفلات شاكيرا

ويأتي هذا التأجيل ضمن سلسلة من الإلغاءات والتأجيلات للفعاليات والحفلات الفنية في عدة دول خليجية، نتيجة الأوضاع الراهنة، حيث شمل القرار أيضًا تأجيل حفلة شاكيرا في كل من الأردن والدوحة سابقاً.