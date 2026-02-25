عاد الفنان فارس البحري في الحلقة الثامنة من الموسم الثاني لـ«شارع الأعشى» بدور «رياض» بعد نجاح دوره بالموسم الأول، وسط اضطرابات كبيرة تحيط بعائلتي وضحى وأبي إبراهيم، ليفاجأ بأحداث صادمة.

وشهدت الحلقة عودة رياض إلى منزل عائلة زوجته مزنة ليفاجأ بشجار بين والدتها وضحى وابنها ضاري بعد دخولهم في عدة مشكلات مع أهل الحارة نتيجة حادث الخلوة بين وضحى وأبي إبراهيم، والتي صارت حديث الحي بأكمله واتهامات لهم، ويصدم عندما تصفع الأم ابنها وطلبها من رياض أن يستضيفها في منزله، لكن المفاجأة الأكبر عندما يشهد حضور أبي إبراهيم وطلبه الزواج من وضحى.





قصة حب رياض ومزنة

عودة فارس إلى «شارع الأعشى» كانت مرتقبة من الجمهور، خاصة بعد تعاطفهم مع قصة حبه لمزنة وإصراره على الزواج منها رغم رفض عائلتها في الموسم الأول، حيث تجاوز صدق حبهما جميع العقبات والتعقيدات.





الموسم الثاني وملامح الأحداث

يشارك فارس في الموسم الثاني بدور رياض، الذي تدور أحداثه في منتصف السبعينات في حارة شعبية حول 3 فتيات: عزيزة وضحى وعطوة، اللاتي يسعين للبحث عن الحرية وسط مجتمع محافظ، ما يضيف بعدًا اجتماعيًا ودراميًا للمسلسل.





معلومات عن فارس البحري

ويعد فارس من المواهب العربية الشابة متعددة المواهب إلي جانب مشاركته بالتمثيل في مسلسلات حققت شهرة كبيرة وتم عرضها على منصات عالمية مثل مسلسل «الروابي»، الذي حقق ردود فعل قوية على مستوى العالم العربي وقت عرضه 2021، وسبقه مسلسل «جن» الذي عرض عام 2019.