أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل «اتنين غيرنا» انتهاء تصوير الحلقات التي يشارك في بطولتها دينا الشربيني وآسر ياسين، واحتفل فريق العمل بآخر يوم في كواليس التصوير في أجواء مميزة، بعد الانتهاء من مشاهد المسلسل بالكامل الذي استمر تصويره لعدة أشهر.

قصة المسلسل

و تدور أحداث «اتنين غيرنا» في إطار اجتماعي رومانسي حول أستاذ جامعي يكرّس حياته لأسرته وعمله، قبل أن تجمعه الصدفة بممثلة شهيرة تعيش صراعات وضغوطًا اجتماعية معقدة، لتبدأ بينهما رحلة مليئة بالتحديات تقلب حياتهما رأسًا على عقب.

فريق العمل

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب دينا الشربيني وآسر ياسين كل من فدوى عابد، نور إيهاب، هنادي مهنا، ناردين فرج، وأحمد حسن وآخرون، والعمل من تأليف رنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي، ومن إنتاج سعدي جوهر.