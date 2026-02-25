علق الفنان المصري ياسر جلال على اعتذار الفنان المصري أحمد ماهر، عقب انتشار فيديو تضمن إساءة لوالده المخرج الراحل جلال توفيق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أسفر عن إحالته إلى التحقيق بقرار من نقابة المهن التمثيلية.

تقدير للاعتذار

ونشر ياسر جلال مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة «إنستغرام»، عبّر فيه عن تقديره لاعتذار أحمد ماهر، موجّهاً له الشكر على مبادرته، ومؤكداً أنه يحظى بمكانة خاصة لديه تعادل مكانة والده الراحل.

الفنان المصري ياسر جلال

رسالة وفاء ومحبة

وأضاف أنه سبق أن تواصل معه في وقت سابق بدافع اشتياقه لوالده، ورغبته في استعادة ذكرياته من خلال الحديث معه، مشدداً على أنه سيظل بالنسبة لهم أباً وأخاً كبيراً، وأن الأمر قد طُوي تماماً، معبراً عن محبته واحترامه له، ومتمنياً له شهراً كريماً.

اعتذار رسمي من النقابة

ومن جانبها، أصدرت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكي، بياناً رسمياً أعربت فيه عن أسفها واعتذارها لأسرة المخرج الراحل جلال توفيق، وللفنانين ياسر جلال ورامز جلال، على خلفية التصريحات التي أدلى بها الفنان أحمد ماهر وما حملته من إساءة.