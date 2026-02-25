وقع الفنان المصري ماجد المصري ضحية مقلب برنامج «رامز ليفل الوحش» الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال على قناة «إم بي سي مصر»، وشهدت الحلقة العديد من المفاجآت.

الفنان ماجد المصري خلال برنامج مقالب «رامز ليفل الوحش».

غضب وفقدان السيطرة

خلال المقلب، فقد ماجد المصري السيطرة على أعصابه، موجهاً تحذيراً شديد اللهجة لرامز جلال بأن الموقف لن يمر مرور الكرام إذا التقى به مرة أخرى، وسيطر الغضب بشكل واضح عليه مع تصاعد تفاصيل الخدعة المفاجئة التي وقع فيها دون أي تحضير مسبق.

حديث عن النجاحات الفنية

أشار ماجد المصري إلى أن أبرز نجاحاته كانت من خلال تعاونه مع المخرج محمد سامي، مؤكداً أنه لا يمانع من وضع اسمه بعد الفنان المصري أحمد العوضي في ترتيب التترات، ولا يعتبر ذلك مشكلة، ليرد رامز مازحاً قائلاً: «وافقت علشان الفلوس»، في إطار الأجواء الساخرة التي يتميز بها البرنامج.

فريق العمل

ويعرض حالياً لماجد المصري مسلسل «أولاد الراعي» المكون من 30 حلقة وينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية.

ويجمع العمل ماجد المصري، نيرمين الفقي، أحمد عيد، خالد الصاوي، إيهاب فهمي، أمل بوشوشة، فادية عبدالغني وآخرين، وهو من إخراج محمود كامل.