أكد الفنان المصري أحمد ماهر أن الفيديو المسيء المتداول للفنان المصري رامز جلال قديم ويعود إلى حوالى عدة أشهر، موضحًا أنه لم يتواصل مع رامز أو ياسر جلال بسبب الخلافات القائمة.

ظروف تصوير الفيديو

أوضح ماهر في تصريح خاص لـ«عكاظ» أن الفيديو تم تصويره أثناء خروجه من عزاء زميل له، حيث فوجئ بالكاميرات وأجهزة التسجيل، ما وضعه تحت ضغط نفسي وعصبي.

زلة لسان

وأضاف أحمد ماهر أن ما صدر منه تجاه رامز جلال كان عبارة عفوية وزلة لسان غير مقصودة نتيجة الضغط النفسي والعصبي الذي تعرض له أثناء تصوير الفيديو.

مصير التحقيق

أما بشأن مصير تحويله للتحقيق في نقابة المهن التمثيلية، فقال ماهر إن النقابة تتولى متابعة الأمر حتى الآن، ولم يتم تحديد موعد للتحقيق بعد.

اعتذار رسمي من النقابة

وكانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، قدمت اعتذاراً رسمياً لأسرة المخرج الراحل جلال توفيق، والفنانين ياسر جلال ورامز جلال عما بدر من الفنان المصري أحمد ماهر من تصريحات مسيئة.