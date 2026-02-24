أُديت ظهر اليوم (الثلاثاء)، صلاة الجنازة على إسلام رضا شقيق الفنانة زينة، بمسجد حسن الشربتلي بالقاهرة، قبل تشييع جثمانه إلى مثواه بمقابر العائلة، وذلك بحضور أفراد الأسرة والمقربين وعدد من نجوم الفن.

وداع مؤثر

وانهارت الفنانة زينة وشقيقتها فور تشييع وتوديع جثمان شقيقهما، متأثرتين بصدمة الفراق.

وحرص عدد من الفنانين على تقديم العزاء ومواساة أسرة زينة، من بينهم دنيا سمير غانم، ريم البارودي، شذى، وطارق لطفي، وآخرون.

ونعت زينة، شقيقها إسلام، في منشور عبر حسابها على «فيسبوك»، بكلمات مؤثرة عبرت فيها عن عمق حزنها، مؤكدًا أنه كان أقرب الناس إليها وسندها في الحياة.

آخر أعمال زينة

مسلسل «ورد وشوكولاتة» كان آخر أعمال زينة الدرامية، وشاركها في بطولته محمد فراج وصفاء الطوخي وعدد من النجوم، ومن تأليف محمد رجاء وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب.