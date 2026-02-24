كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن إطلاق حزمة من المبادرات الفنية الجديدة بين الرياض والقاهرة، خلال لقائه بوزيرة الثقافة المصرية أمس (الإثنين).

وأوضح أن الاتفاقية تشمل تعاوناً موسعاً مع دار الأوبرا المصرية، وتتضمن برنامجاً شهرياً يتيح للعاملين بالأوبرا زيارة المملكة لتعزيز تبادل الخبرات الفنية.

مفاجآت ثقافية قادمة

وأشار آل الشيخ إلى مشاريع مرتقبة في الساحل الشمالي، إضافة إلى مبادرات في مجالات السينما والفنون بمختلف محافظات مصر، في إطار تعزيز الشراكة الثقافية بين البلدين.

لقاء مثمر بين الرياض القاهرة

وأكدت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة جيهان زكي أن اللقاء أسفر عن تعزيز التعاون والشراكات الثقافية بين السعودية ومصر، متزامناً مع زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمملكة، مشيرة إلى أن الهدف هو تقوية العلاقات الثقافية عبر مشاريع مشتركة وتبادل الخبرات الفنية، بما يدعم التعاون ويعزز أواصر الشراكة بين البلدين.