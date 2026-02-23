أعرب الفنان الشاب المصري أحمد رمزي عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها بعد عرض مسلسله الرمضاني «فخر الدلتا»، مؤكدًا تقبله لكل الانتقادات، واصفًا التجربة بالمخاطرة الفنية نظرًا لاعتمادها على وجوه جديدة في أغلب فريق العمل، وهو ما منحه حماسًا إضافيًا.

المسلسل لا يعكس قصته الشخصية

وأشار رمزي، خلال استضافته في برنامج «كأس إنرجي للدراما»، إلى أن بعض المشاهد حملت صدقًا وإحساسًا طبيعيًا، موضحًا أن الأحداث لا تعكس قصته الشخصية، لكنها تجسد تجارب العديد من الشباب في البحث عن فرص العمل ومواجهة تحديات الحياة.

دعم النجوم الكبار

وأوضح أن العمل كان مخططًا في البداية أن يضم 15 حلقة فقط، لكن تم توسيع المسلسل ليصبح 30 حلقة بسبب تصاعد الأحداث وتطورها، مشيرًا إلى أن النجوم الكبار في المسلسل قدموا دعمًا ونصائح للفريق، مما ساهم في تحسين الأداء الفني.

استعداد للتجديد والتغيير

وأكد رمزي أنه مستعد لأي تغييرات شكلية في أدواره القادمة، بما في ذلك حلق شاربه، في إطار حرصه على تطوير أدائه واستمراره في تقديم أعمال متميزة.

فريق العمل

ويجمع مسلسل «فخر الدلتا» كلاً من أحمد رمزي، نبيل عيسى، خالد زكي، تارا عبود، حنان سليمان، حنان يوسف، أحمد عصام السيد، كمال أبوريه، أحمد صيام، على السبع وحجاج عبدالعظيم وآخرين، والعمل من تأليف عبدالرحمن جاويش وإخراج هادي بسيوني.