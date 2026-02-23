

أعربت الفنانة المصرية فيفي عبده عن سعادتها بإطلاق برنامج مقالب جديد بعنوان «ألف ليلة» خلال موسم رمضان 2026، موضحة أن الهدف من البرنامج هو الترفيه والكوميديا، وهو ما دفعها للعودة لتجربة برامج المقالب بعد النجاح الذي حققه برنامجها السابق «خلي بالك من فيفي».

أفكار مبتكرة

وفي تصريح خاص لـ«عكاظ»، أشارت فيفي عبده إلى حرصها على تقديم أفكار مبتكرة وغير تقليدية، مضيفة أنها فضلت هذا العام الاعتذار عن أي أعمال درامية للتركيز الكامل على البرنامج، وأن جميع الضيوف أُبلغوا بأنهم سيشاركون في برنامج فني كوميدي فقط، دون معرفة مسبقة بفكرة المقالب.

تحدي النفس وليس المنافسة

وبخصوص المقارنة ببرنامج «رامز ليفل الوحش» الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال، أكدت أنها لا تعتبر نفسها في منافسة مع أي شخص، مشددة على أنها تتحدى نفسها فقط، وأن هدفها تقديم برنامج مليء بالضحك والفكاهة يضمن لجميع أفراد الأسرة مشاهدة ممتعة ومريحة بعيدًا عن التوتر والخوف.

فكرة البرنامج

تدور فكرة «ألف ليلة مع فيفي عبده» في أجواء مستوحاة من الحكايات الشرقية، حيث تستضيف فيفي عدداً من النجوم في حلقات تتنوع بين المفاجآت والمواقف الطريفة، مع لحظات انفعالية تلقائية أصبحت جزءًا من علامتها الخاصة.

أبرز الضيوف

واستضافت فيفي عبده في برنامجها المقالب عدداً من النجوم أبرزهم محمد ثروت، روجينا، أحمد فتحي، حمو بيكا وغيرهم من النجوم.