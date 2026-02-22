تدافع الجماهير حول الفنان عمرو سعد يعيق حركة المرور.. وقوات الأمن تتدخل

تسبب الفنان المصري عمرو سعد في حالة من الزحام المروري أثناء تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل «إفراج» الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي.

توقف الحركة المرورية

اجتمع آلاف المارة حول موقع التصوير، ما تسبب في توقف شبه كامل للحركة المرورية، وسط محاولات مستمرة لتنظيم الوضع، وأدى وجود الفنان عمرو سعد إلى تكدس السيارات وإغلاق بعض الشوارع مؤقتاً.

قوات الأمن تتدخل

تدخلت قوات الأمن سريعاً للسيطرة على تدافع الجماهير وإعادة الانضباط، كما تم اصطحاب عمرو سعد مؤقتاً إلى مطعم قريب لتهدئة الحشود، قبل استئناف التصوير بعد إعادة تنظيم الموقع بشكل آمن.

فريق العمل

ويشارك في بطولة مسلسل «إفراج» مجموعة من الفنانين بينهم تارا عماد، حاتم صلاح، عبدالعزيز مخيون، سما إبراهيم، جهاد حسام الدين، أحمد عبدالحميد، عمر السعيد، دنيا ماهر، علاء مرسي، شريف الدسوقي، صفوة، بسنت شوقي، ويخرج المسلسل أحمد خالد موسى، وهو من تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي وأحمد بكر.