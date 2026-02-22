شهد موقع تصوير مسلسل «إفراج»، بطولة الفنان المصري عمر سعد، اندلاع حريق مفاجئ داخل أحد الديكورات، نتيجة ماس كهربائي بإحدى التوصيلات، وذلك حسبما أكدت وسائل إعلامية محلية.

حالة من القلق بين فريق العمل

تسبب الحريق في حالة من الذعر والقلق بين فريق العمل الموجود في الموقع خلال التحضيرات، ما استدعى سرعة التدخل لإخماد النيران وضمان سلامة جميع العاملين وضمان استمرار تصوير المشاهد دون أي خسائر بشرية.

تكفل كامل بـ30 حالة من الغارمين والغارمات

وسبق أن أطلق عمرو سعد مبادرة إنسانية جديدة تحت اسم «إفراج»، تهدف إلى دعم 30 حالة من الغارمين والغارمات، إذ سيتكفل بسداد جميع الالتزامات المالية اللازمة لضمان عودتهم إلى أسرهم وحياتهم الطبيعية.

وأوضح سعد أن الإعلان عن المبادرة علناً يهدف إلى تشجيع الآخرين على فعل الخير، مؤكداً أن إظهار الأعمال الإنسانية يمكن أن يحفز المجتمع على المشاركة بدلاً من توجيه الأموال للدعاية بلا أثر حقيقي، مشدداً على أهمية نشر روح التضامن والمساعدة بين الناس.

تفاصيل العمل

يواصل مسلسل «إفراج» عرضه يومياً على شاشة mbc مصر في تمام الساعة السابعة مساء، إذ تتمحور أحداث العمل في 30 حلقة في إطار درامي شعبي اجتماعي.

فريق العمل

ويجمع العمل إلى جانب عمرو سعد، تارا عماد، حاتم صلاح، سما إبراهيم، صفوة، أحمد عبدالحميد، علاء مرسي، بسنت شوقي وآخرين، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى.