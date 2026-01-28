أخلت النيابة العامة في منطقة السادس من أكتوبر بالقاهرة، سبيل الفنان المصري محمود حجازي بكفالة 10 آلاف جنيه، بعد إحالة القضية للتحقيق في اتهامه بالاعتداء على زوجته السابقة.

خلافات أسرية وراء الواقعة

وأكدت تحريات مباحث الجيزة أن الخلافات الأسرية كانت سبب الواقعة، التي وقعت في مدينة 6 أكتوبر خلال الفترة الماضية.

الفنان المصري محمود حجازي

تفاصيل الأزمة

تعود بداية الأزمة إلى تقدم الزوجة السابقة ببلاغ رسمي تتهم فيه حجازي بالاعتداء عليها، ما أدى إلى إصابتها بكدمات وجروح متفرقة.

تقرير طبي يكشف إصابات وكدمات

وأوضح التقرير الطبي وجود إصابات في الوجه والذراع والعين اليسرى،إضافة إلى آثار سحل، مما استلزم دخولها المستشفى لتلقي العلاج ومتابعة حالتها لدى طبيب عيون للتأكد من سلامة النظر.

تعليق محمود حجازي على الواقعة

وفي المقابل، علق محمود حجازي سابقاً على تلك الاتهامات الموجهة إليه بالاعتداء على زوجته، مؤكداً أنه يفضل عدم الخوض في تفاصيل حياته الخاصة احتراماً لوجود ابنه يوسف.

وأضاف حجازي في منشور عبر حسابه الشخصي بمنصة «فيسبوك» أن زوجته تسعى لاصطحاب الطفل والسفر به خارج البلاد، وتحاول الحصول على حكم قضائي يلزمه بالتنازل عن منع سفره.