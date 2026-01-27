أكد السيناريست عمرو محمود ياسين، أن مسلسل «وننسى اللي كان» المقرر عرضه رمضان القادم بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز لا يستند إلى أي أحداث حقيقية تخص الحياة الشخصية للفنانة بعد انفصالها عن الفنان أحمد العوضي وما تعرضت له من حملات إلكترونية أخيراً.

صوتي من دماغي

وأوضح عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، أن جميع أعماله الفنية قائمة على قراره الشخصي، قائلاً: «أنا بحترم مهنتي جداً وصوتي من دماغي»، مشدداً على أن النصوص تُكتب ضمن إطار جماعي، مع متابعة دقيقة لكل كلمة وحرف أثناء التصوير لضمان سير الأحداث كما هي.

وأضاف: «أي مؤلف في الدنيا ينهل من وعاء الحياة والمجتمع اللي عايش فيه.. والحمد لله أني بشتغل دايما مع فنانين ونجوم محترمين أقدر حجمهم وبيقدرو دوري وشغلي».

«وننسى اللي كان»

مسلسل يُصنف ضمن الأعمال الاجتماعية المشوقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبدالعزيز كل من كريم فهمي، شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي.

والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخيبري، ومن المقرر عرضه في رمضان القادم.