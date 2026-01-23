ينطلق في العاصمة الرياض يوم 27 يناير 2026 معرض «بدايات: بدايات الحركة الفنية السعودية» في المتحف الوطني السعودي بحي المربع التاريخي، ويستمر حتى 11 أبريل 2026، مقدمًا قراءة توثيقية لمسار الفن السعودي منذ ستينات القرن الماضي وحتى نهاية الثمانينات.

ويستعرض المعرض تطوّر الممارسات الفنية والروح التأسيسية للمشهد التشكيلي في المملكة، من خلال أعمال فنية ووثائق أرشيفية تسلّط الضوء على الجيل الرائد الذي أسهم في تشكيل ملامح الفن الحديث، متتبعًا السياقات الثقافية والفكرية التي صاحبت تلك المرحلة.

ويضم المعرض أعمالًا متنوعة تشمل اللوحات والمنحوتات وأعمال الورق، إلى جانب مواد أرشيفية تُعرض للمرة الأولى، بما يتيح للزوار الاطلاع على بدايات التجارب الفنية السعودية وتحولاتها البصرية. كما يرصد المعرض العلاقة بين التأثيرات الحديثة والخصوصية المحلية التي أسهمت في صياغة هوية فنية متفرّدة.

وينقسم المعرض إلى 3 محاور رئيسية تتناول نشأة حركة الفن الحديث، وتيارات الحداثة، وإسهامات عدد من روّاد الحركة الفنية السعودية، وهم: عبدالحليم رضوي، محمد السليم، منيرة موصلي، وصفية بن زقر، بوصفهم نماذج محورية في تلك المرحلة التأسيسية.

ويصاحب المعرض إصدار مطبوع، وفيلم وثائقي، إضافة إلى برنامج ثقافي يضم جلسات حوارية وورش عمل تناقش التعليم الفني المبكر، ودور المؤسسات، وأهمية توثيق الأرشيف الفني السعودي.

ويأتي معرض «بدايات» ضمن الجهود الرامية إلى توثيق تاريخ الفن السعودي وإتاحته للجمهور والباحثين، بوصفه جزءًا من الذاكرة الثقافية للمملكة ومسارها الفني المتجدد.