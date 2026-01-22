كشف الفنان المصري عبد العزيز مخيون تفاصيل خضوعه لعملية جراحية دقيقة في المخ خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الجراحة تمت بنجاح، وأن حالته الصحية في الوقت الحالي مستقرة، مطالبًا جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل.

رسالة شكر

وعبر مخيون في منشور عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك» عن امتنانه لكل من وقف بجانبه وسانده وتمنى له الشفاء التام خلال هذه المرحلة، مؤكدًا ثقته في رحمة الله، خصوصًا في أصعب اللحظات التي مر بها.

تقدير للدعم الطبي

وأشاد الفنان المصري بالدور الذي قام به الدكتور أشرف زكي في مساندته خلال أزمته الصحية، موجهًا الشكر أيضًا للفريق الطبي وهيئة التمريض الذين أشرفوا على علاجه، لما قدموه من رعاية باحترافية وإخلاص.

امتنان لأسرة العمل

ووجه عبد العزيز مخيون الشكر لأسرة مسلسل «إفراج»، وللشركة المنتجة على دعمهم ومشاعرهم الدافئة خلال فترة علاجه، متمنيًا لهم التوفيق في استكمال العمل، وأن يخرج للجمهور بصورة تليق بمشاهدي الدراما في مصر والوطن العربي.

الاعتذار عن عدم الرد

واختتم مخيون حديثه برسالة شكر خاصة لمحبيه على مواقع التواصل الاجتماعي، معتذرًا عن عدم قدرته على الرد على المكالمات والرسائل في الوقت الحالي، متمنيًا السلامة للجميع، وأن يحفظ الله مصر من كل سوء.