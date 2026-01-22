تحدث الفنان المصري تامر عاشور عن كواليس خلاف سابق جمعه بالفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب خلال حفل «ليلة الدموع»، الذي شهد مشاركتها كمفاجأة للجمهور، مؤكداً أنه يكن لها احتراماً ومحبة كبيرين رغم أي خلافات سابقة.

وأوضح عاشور أن التوتر كان حاضراً بينهما في ذلك الوقت، مشيراً إلى أن شيرين قدمت أداءً قوياً ومميزاً على المسرح، وكأنه رد فني على الخلاف، مؤكداً أن بعض تصريحاته قد تستفزها أحياناً دون أن ينتقص ذلك من تقديره لها.

وفي سياق آخر، علّق تامر عاشور على الجدل المتكرر حول لقب «صوت مصر»، مؤكداً أن الفنانة أنغام هي الأحق بهذا اللقب.

إشادة بأنغام

وأشار عاشور إلى أن صوت أنغام يمتلك مقومات فنية خاصة، تجمع بين القوة وعمق الإحساس، وهو ما يجعلها جديرة باللقب.

ومن جانب آخر، نفي تامر عاشور، حقيقة إحيائه حفلاً كبيراً في دار الأوبرا يوم 31 يناير الجاري، مؤكداً في بيان صحفي أن كل ما أشيع عن حفل الأوبرا عارٍ تماماً من الصحة.

انتعاشة فنية لتامر عاشور

وعاش تامر عاشور نشاطاً فنياً مكثفاً من إحيائه الحفلات خلال الفترة الماضية منها حفله في رأس السنة وأيضاً في منطقة الفسطاط بالقاهرة، مقدماً عدداً من المفاجآت لجمهوره.