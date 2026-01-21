أعلنت إحدى المنصات الإلكترونية عرض مسلسل جديد من بطولة الفنان المصري عمرو يوسف، ليعود إلى الدراما بعد غياب 3 أعوام.

«الفرنساوي»

يمثل مسلسل الفرنساوي عودة قوية لعمرو يوسف إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب 3 أعوام، ويتكوّن من 10 حلقات فقط، في إطار تجربة درامية قصيرة تعتمد على الإيقاع السريع وتكثيف الأحداث، بما يتماشى مع توجهات المنصات الرقمية الحديثة.

ويأتي هذا المشروع بعد نجاح يوسف السينمائي اللافت، إذ تصدّر قائمة النجوم المصريين الأعلى تحقيقاً للإيرادات في 2024 و2025، بعد مشاركته في عدد من الأعمال الجماهيرية البارزة، من بينها: شقو، ولاد رزق 3، درويش، إلى جانب السلم والثعبان 2، ولعب عيال.

وكان آخر ظهور درامي لعمرو يوسف من خلال مسلسل «الكتيبة 101» الذي عُرض في 2023، وقدم خلاله معالجة درامية لوقائع حقيقية، تناولت بطولات الكتيبة 101 في مواجهة التنظيمات الإرهابية بشمال سيناء.