أحالت جهات التحقيق المختصة بمدينة 6 أكتوبر المتهم في قتل الفنان سعيد مختار إلى المحاكمة الجنائية.

غدر متعمد

وقالت محامية الفنان الراحل في بث مباشر على «فيس بوك»، تعرض موكلي لغدر متعمد أثناء توجهه لرؤية نجله داخل أحد المولات، قبل أن تقوم طليقته بتغيير الموقع بشكل مفاجئ وتحضر بصحبة زوجها العرفي، المتهم في الواقعة.

وأضافت تغيير الموقع لم يكن صدفة، معتبرة أن تغيير المكان والموعد تم بشكل مدبر، كما كشفت عن تفاصيل قانونية جديدة تتعلق بالحالة الاجتماعية للفنان، موضحة أن حديث الطلاق المتداول غير دقيق، إذ إن الزوجة ما زالت على ذمته قانونًا، ولم يُفصل بعد في دعوى الخلع التي أقامتها في سبتمبر الماضي.

زواج عرفي

وأضافت المحامية أن زواج الزوجة عرفيًا من المتهم يعد وضعًا غير قانوني في ظل استمرار العلاقة الزوجية رسميًا، مشيرة إلى أن الفنان كان حريصًا على ابنه، حيث استأجر شقة لزوجته مطلع نوفمبر الماضي، وحوّل لها مبلغًا ماليًا قبل ساعات من الحادثة لتلبية احتياجات نجلهما.

وأوضحت أن الزوجة كانت تمنع الفنان من رؤية طفله خلال الفترة الأخيرة، وأن حضورها إلى النادي برفقة زوجها العرفي في موعد الرؤية كان السبب المباشر في اندلاع المشاجرة، التي انتهت بطعن الفنان حتى فارق الحياة أمام نادي وادي دجلة بمنطقة حدائق أكتوبر.