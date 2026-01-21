أوقفت مصلحة الضرائب صرف راتب الفنان المصري عبدالرحمن أبو زهرة.

سلام نفسي

وقال نجل أبو زهرة في منشوره على فيسبوك: «مصلحة الضرائب حجزت معاش والدي، رغم أنه لا يمتلك أصولًا كبيرة أو أموالًا في البنوك، مشيراً إلى أن هذا الإجراء تم في وقت يحتاج فيه والده إلى الرعاية والهدوء بعد أكثر من ستين عامًا في خدمة الفن والوطن، مؤكّدًا أن والده لم يطلب أي شيء من أي جهة طوال حياته، وكل ما يرغب فيه حاليًا هو قضاء أيامه الأخيرة بسلام نفسي».

وأضاف، المعاش المحجوز لا يكفي لتغطية جزء بسيط من تكاليف الأدوية التي يحتاجها والدي، داعيًا المسؤولين إلى مراعاة حالته الإنسانية والرحمة بما قدمه طوال حياته للفن والمجتمع.

إعتزال نهائي

وعن الحالة الصحية لأبو زهرةأكّد نجل الفنان في تصريحات صحفية أن حالة والده مستقرة تمامًا ولا يعاني من أي مشاكل صحية في الوقت الحالي، موضحًا: «صحة والدي الحمد لله أحسن كتير ومستقرة».

وحسم نجل الفنان الجدل حول إمكانية عودة والده إلى التمثيل، مؤكدًا أن قرار الاعتزال نهائي، ولا توجد أي نية للتراجع عنه، وأضاف: «الحقيقة إن قرار الاعتزال واضح من البداية، ومفيش أي تفكير في الرجوع عنه، ووالدي رافض أي ظهور تمامًا».