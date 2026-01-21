كشف الفنان رامز جلال تفاصيل برنامجه الرمضاني الجديد لعام 2026، الذي يحمل طابعاً أكثر جرأة وإثارة تحت عنوان «المقلب الدامي»، مستنداً إلى حبكة درامية تعتمد على عنصر المفاجأة البصرية والخداع السينمائي.

يعتمد الموسم الجديد على تصميم مواقع تصوير تحاكي بيئات خطرة، مع مؤثرات بصرية متقدمة وتقنيات تصوير ثلاثي الأبعاد لرفع مستوى الواقعية. وأوضحت الشركة المنتجة، أن البرنامج سيشهد مشاركة نجوم عرب بارزين، مع تطوير أسلوب الإيقاع الدرامي للحلقات مقارنة بالمواسم السابقة.

وأشار فريق العمل إلى أن فكرة «المقلب الدامي» لا تعتمد فقط على الصدمة اللحظية، بل على بناء سيناريو نفسي تدريجي يرفع مستوى التوتر لدى الضيف قبل لحظة الكشف النهائية. كما تم تعزيز إجراءات السلامة بالتعاون مع فرق طبية وتقنية متخصصة لضمان عدم تعرّض المشاركين لأي أذى فعلي.

ويأتي البرنامج ضمن السباق الرمضاني الذي يشهد منافسة عالية على نسب المشاهدة، إذ تراهن الشبكة المنتجة على عنصر التشويق السريع والتفاعل الجماهيري عبر المنصات الرقمية.

وأكدت إدارة الإنتاج، أن الموسم الجديد يستهدف إعادة تعريف برامج المقالب بصيغة أكثر احترافية وإنتاجية.