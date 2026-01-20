توفيت المصممة والمنسقة الفنية الستايلست ريهام عاصم، مساء أمس (الإثنين)، إثر تدهور وضعها الصحي في أحد المستشفيات.

كسر رباعي

وأصيبت ريهام بكسر رباعي في منطقة الكاحل بعد سقوطها داخل منزلها، نقلت على إثره إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقالت والدة الفقيدة في تصريحات إعلامية: «واجهت ريهام مضاعفات طبية لاحقة بعد تعرضها للإصابة شملت آلاماً حادة في الرقبة والذراع، ما استوجب مراجعة المستشفى للاشتباه في وجود إصابة بالغضروف».

حقنة كورتيزون

وأكدت أن الفحوصات الطبية أظهرت عدم وجود إصابة غضروفية، إلا أن الحالة شهدت تحولاً مفاجئاً عقب تلقيها حقنة «كورتيزون»، إذ فقدت الوعي تماماً فور مغادرتها المنشأة الطبية، ليتم نقلها على وجه السرعة إلى قسم العناية المركزة في مستشفى آخر، قضت فيه 4 أيام تحت الرقابة الطبية المشددة قبل أن تسلم الروح لخالقها.

وأضافت: ريهام كانت تشعر باقتراب أجلها، وقالت في لحظاتها الأخيرة: «أنا هموت يا ماما». وأعلنت أسرة الفقيدة استقبال المعزين اعتباراً من اليوم (الثلاثاء)، في مسجد الحجاز بمنطقة الطالبية.

المسيرة المهنية

تعد ريهام عاصم من الأسماء البارزة في مجال تصميم الملابس وتنسيق المظهر (ستايلست) في السينما والدراما المصرية، وانطلقت رحلتها المهنية في 2009 عبر فيلم «البيه رومانسي»، لتتوالى بعدها نجاحاتها في أعمال سينمائية كبرى، من أبرزها فيلم «ولاد رزق 2» الذي قدمت فيه رؤية بصرية مميزة لشخصيات «أسود الأرض».

وتضمنت قائمة أعمالها تعاونات مع كبار النجوم، وشاركت في تصميم ملابس أفلام نور عيني (بطولة تامر حسني ومنة شلبي)، بون سواريه (بطولة غادة عبدالرازق)، عبده موتة (بطولة محمد رمضان)، شارع الهرم ومراتي وزوجتي. وفي الدراما التلفزيونية، وضعت لمساتها على مسلسلات ناجحة مثل «شقة فيصل»، وآخر أعمالها «حدوتة منسية» الذي عُرض في 2024.