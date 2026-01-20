أعلن مؤدي المهرجانات رضا البحراوي، وفاة والدته بعد صراع طويل مع المرض، كاشفًا موعد ومكان تشييع الجثمان، وسط حالة من التعاطف والدعاء من جمهوره ومحبيه.

البحراوي ينعى والدته بكلمات مؤثرة

ونعى رضا البحراوي والدته بكلمات مؤثرة، داعياً لها بالرحمة والمغفرة، وقال: «إنا لله وإنا إليه راجعون، أمي في ذمة الله… ربنا يرحمك يا أمي ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة، ويجمعنا بيك في جنات النعيم، دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة».

تفاصيل صلاة الجنازة والعزاء

وأشار البحراوي إلى أنه من المقرر أن تقام اليوم (الثلاثاء) صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر، من مسجد عوارة بمدينة طنطا، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي في منصة فيسبوك.

بينما قرر رضا البحراوي استقبال عزاء والدته غدا (الأربعاء) بمدينة طنطا، بحضور المقربين من العائلة والأصدقاء.

صراع طويل مع المرض

عانت الراحلة من صراع طويل مع المرض، وتدهورت حالتها في الفترة الأخيرة إلى درجة استدعت إدخالها العناية المركزة أكثر من مرة، قبل أن تُفارق الحياة متأثرة بتداعيات المرض.