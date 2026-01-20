أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل «ممكن»، من بطولة الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم والفنان التونسي ظافر العابدين، تأجيله وخروجه من السباق الرمضاني لعام 2026.

وأوضحت الشركة في بيان رسمي أن القرار جاء بالتعاون مع إدارة MBC ومنصة شاهد والمخرج أمين درة، نظراً لاحتياج العمل إلى وقت إنتاجي إضافي لاستكمال التصوير والجوانب الفنية كافة، بما يضمن خروجه بالشكل الفني المطلوب.

تحديد موعد العرض لاحقاً

وأكد البيان أن عرض المسلسل سيحدد لاحقاً بعد شهر رمضان، مع الوعد بتقديم عمل درامي مميز يليق بتوقعات الجمهور.

وعرض لظافر عابدين أخيراً فيلم «السلم والثعبان 2 – لعب عيال» بطولة عمرو يوسف، أسماء جلال، ماجد المصري، حاتم صلاح، سوسن بدر (ضيف شرف)، تأليف أحمد حسني وإخراج طارق العريان، وإنتاج موسي عيسي.

وكانت نادين نسيب نجيم قد نافست في موسم دراما رمضان 2024 من خلال مسلسل 2024، وجمع العمل محمد الأحمد، ورفيق علي أحمد، ووسام صليبا، والعمل من تأليف بلال شحادات ومن إخراج فيليب أسمر.