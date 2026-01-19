نقل سهير زكي إلى المستشفى بعد أزمة صحية

نقلت الفنانة المصرية المعتزلة سهير زكي إلى أحد مستشفيات القاهرة، وفقاً لما أكدت مصادر مصرية محلية، إذ تجرى لها حالياً فحوصات طبية للاطمئنان على حالتها، في ظل تقدمها في السن.

وتأتي الأزمة بعد أسبوعين فقط من احتفال سهير زكي بعيد ميلادها الـ81، إذ وُلدت في 4 يناير 1945 بمدينة المنصورة.





أيقونة الرقص الشرقي

تعد سهير زكي واحدة من أبرز رموز الرقص الشرقي في عصره الذهبي، ولقبت بـ «راقصة الملوك والرؤساء»، نظراً لشعبيتها الكبيرة وأساليبها المميزة التي منحتها مكانة استثنائية بين نجمات جيلها، وساهمت في انتشارها داخل مصر وخارجها.

بداية مشوارها الفني

بدأت سهير زكي مشوارها في أوائل الستينيات عبر عروض الحفلات والمناسبات، قبل أن تبرز سريعاً بفضل أسلوبها المميز وأدائها القوي، ثم تعاونت مع أبرز نجوم السينما في تلك الفترة.





الاعتزال وإرث الفن

قدمت عدداً من الأعمال الفنية المتنوعة قبل أن تعتزل وتبتعد عن الأضواء، محافظة على مكانتها كأيقونة من أيقونات الرقص الشرقي في مصر.