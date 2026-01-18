تصدّر رد فعل المطربة السورية أصالة مواقع التواصل الاجتماعي عقب فوز الفنانة المصرية أنغام بجائزة «المطربة المفضلة» ضمن فعاليات حفل توزيع جوائز Joy Awards، الذي أُقيم أمس في الرياض بحضور نجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي.

صورة تُشعل الجدل

بدأت القصة بعد تداول صورة ظهرت فيها أصالة لحظة إعلان النتيجة، واعتبرها متابعون دلالة على عدم انسجامها مع فوز أنغام، ما فتح باب الجدل حول طبيعة المنافسة بين النجمتين.

تعليق أصالة على فوز أنغام

وخلال لقائها مع برنامج «عرب وود»، علّقت أصالة على فوز أنغام، مؤكدة أنها تسعد لأي نجاح، لكنها أوضحت أن فرحتها الأكبر تكون عند فوزها شخصياً، قائلة: «هنبسط بفوزها بس مش قد ما هنبسط ليا.. أنا ما بنبسط غير لصولا».

أنغام تحسم المنافسة

وحصدت أنغام جائزة «المطربة المفضلة» بعد منافسة قوية ضمّت الفنانات؛ أصالة نصري، نانسي عجرم، بيسان إسماعيل.

تكريم خاص لأصالة

في المقابل، نالت أصالة جائزة «صناع الترفيه الفخرية» وسط تفاعل واسع من الحضور، الذين حرصوا على تهنئتها وتشجيعها.

رسالة فخر بعد الجائزة

وأكدت أصالة في كلمتها عقب التكريم أنها كانت على يقين بأنها لن تغادر الحفل دون جائزة، مشيرة إلى أن اعتلاء منصات التكريم بات أمراً اعتادت عليه وتعتز به سنوياً.