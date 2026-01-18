أثارت الفنانة التركية بيرين سات، المعروفة بدورها في المسلسل الشهير العشق الممنوع، اهتمام جمهورها بعد الإعلان عن إطلاقها أولى أغنياتها الجديدة خارج عالم الدراما التلفزيونية، في خطوة نالت تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأظهرت لقطات ترويجية، نشرتها بيرين عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، مقطعاً موسيقياً لأغنيتها الجديدة التي تحمل طابعاً عصرياً مختلفاً عن أعمالها السابقة في التمثيل، ما جعل محبيها يصفون هذه الخطوة بأنها انطلاقة فنية جديدة في مسيرتها المتعددة المواهب.

وتأتي هذه التجربة، بعد أن اشتهرت سات بدورها في المسلسل التركي الذي لقي انتشاراً واسعاً في العالم العربي، ما يمنح حضورها الغنائي المرتقب اهتماماً لدى جمهورها حيث تجمع بين الدراما والموسيقى، حسب تفاعل روّاد مواقع التواصل مع إعلانها الأخير.

وبينما لم يتم الإعلان رسمياً عن تفاصيل كاملة حول تاريخ الإصدار أو أسلوب الإنتاج الموسيقي الذي ستعتمده، أشار متابعون إلى أن العمل الجديد يوحي باتجاه فني جديد يفتح الباب أمام أعمال إضافية في عالم الغناء والتسجيلات الصوتية.

ولا تزال التفاصيل الفنية حول فريق الإنتاج أو اسم الشركة المنتجة مقتصرة على ما أعلنته الفنانة في الفيديو الترويجي، لكن توقعات النقاد الفنيين تميل إلى أن هذه الخطوة تعزز موقعها بين الفنانات اللاتي يجمعن بين التمثيل والغناء بنجاح.

ويتزامن هذا الإعلان مع تفاعل كبير بين جمهورها عبر منصات الفيديو، حيث خوّل الإقبال الأول بعض النقاد وصف هذه التجربة بأنها انطلاقة موسيقية واعدة، رغم أنها جديدة في رصيدها الفني.