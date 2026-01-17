تعاني الفنانة المصرية نجوى فؤاد (83 عامًا) من آلام شديدة في العمود الفقري وانزلاق غضروفي حاد في الفقرات القطنية، ما جعلها تخضع لعلاج بالبلازما لم يسفر عن تحسن. وقالت إنها تستعد لتلقي علاج جديد يعتمد على عقاقير طبية نصح بها فريق ألماني متخصص، مؤكدة أن حالتها مستقرة رغم استمرار الألم، ونفت شائعات أزمتها المالية، موضحة أن وزارة الثقافة تكفلت بجزء من نفقات علاجها.

وكانت الفنانة نجوى فؤاد كانت قد استغاثت في أغسطس الماضي بوزير الثقافة أحمد هنو، الذي وجّه بحل مشكلتها على الفور، وزار وفد مشترك من الوزارة والنقابة منزلها، ووعد بتلبية احتياجاتها، مشيدًا بدورها كأيقونة في السينما المصرية والرقص الشرقي.

يذكر أن نجوى فؤاد ولدت في الإسكندرية عام 1939، وبدأت مسيرتها الفنية في 1958 بفيلم «شارع الحب» أمام عبد الحليم حافظ، وقدمت رقصة «قولوله». وأسست فرقة استعراضية، وتعاونت مع ملحنين كبار مثل محمد عبد الوهاب وبليغ حمدي، وشاركت في أكثر من 250 عملًا فنيًا، لتصبح واحدة من أبرز رموز السينما والرقص المصري. وعلى الرغم من اعتزالها الرقص في التسعينيات، إلا أنها واصلت التألق في الدراما التلفزيونية، محافظة على مكانتها كأيقونة فنية خالدة.