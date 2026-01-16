أعلن الفنان المصري محمد رمضان عن مشاركته في حفل ختام بطولة أمم أفريقيا 2025، المقرر إقامته يوم الأحد الموافق 18 يناير بالعاصمة المغربية الرباط، في المباراة النهائية بين منتخبي المغرب والسنغال.

شارك رمضان جمهوره مقطع فيديو على حسابه الرسمي بـ«إنستغرام»، مؤكدًا أنه سيحضر الحدث باعتباره فنانًا مصريًا يمثل بلده وهويته أمام القارة الأفريقية، مشددًا على أن غياب المنتخب المصري عن النهائي لا يقلل من حضوره الفني والثقافي.



الفنان المصري محمد رمضان

حضور مصري مميز رغم غياب المنتخب

وقال رمضان في الفيديو: «ليه زعلانين إن مصر مش في النهائي؟ أنا مصري بهويتي ولهجتي ولوني المصري… وده اللي هيظهر في الحفل»، وهذا يعكس الحضور المصري الفني والثقافي حتى في ظل غياب المنتخب بعد خروجه من النهائي.



محمد رمضان يسجل أغنية مع لارا ترمب

شارك محمد رمضان مقطع فيديو من كواليس تسجيل أغنية جديدة مع لارا ترمب، زوجة نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، داخل الاستوديو. وأوضح أن الأغنية تهدف إلى إبراز تاريخ الفراعنة بأسلوب عصري يناسب جمهورًا عالميًا.

رسالة فنية وفخر مصري

علق رمضان على الفيديو عبر «إنستغرام»: «دخلنا الاستوديو مع بعض، وحطت صوتها على الأغنية… أخوكم من الجيزة، بلد الفراعنة»، مؤكدًا فخره بتاريخ مصر العريق.

وسبق، أن أحيا محمد رمضان حفلًا جماهيريًا كبيرًا في استاد القاهرة بعد غياب دام 6 سنوات، وسط حضور جماهيري واسع وتفاعل كبير من محبيه.