ظهر اسم الفنان المصري حسام حبيب، في تحقيقات النيابة المصرية في إحدى قضايا المخدرات، رغم نفيه التعاطي بشكل قاطع.

زبون معروف

وأشار متهمان في إحدى قضايا المخدرات خلال التحقيق معهما إلى تعرفهما على بعضهما داخل منزل حبيب، الذي اعتاد شراء المواد المخدرة من المتهم الثاني، وفقًا لأقواله خلال جلسات التحقيقات.

وأكد المتهم الثاني بيع المخدرات إلى زبائنه المعروفين فقط مثل المتهم الأول والفنان حسام حبيب؛ الذي كان يأتي بنفسه او يرسل سائقه الخاص الى منزله لشراء المخدرات و دفع ثمنها.

كوكايين وأغنية جديدة

واعترف خلال التحقيقات ببيع المخدرات للمتهم الأول 4 مرات فقط، فيما اشترى حسام حبيب المخدرات منه قرابة 7 مرات متتالية على حد أقصى.

وبحسب أقوال المتهم الأول، فإنه تعرف على المتهم الثاني قبل 3 سنوات خلال وجوده داخل أحد الفنادق الشهيرة في القاهرة، وكان يشتري منه مخدر «الكوكايين»، قبل أن تنقطع صلته به ليتقابلا بعد ذلك مصادفة في منزل حسام حبيب الذي كان يحضّر لأغنية جديدة، ليعاود شراء المخدرات منه مرة أخرى.