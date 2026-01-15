ردّ المخرج المصري رامي إمام على الجدل المثار بشأن حرب التصريحات التي اندلعت بين شقيقه الفنان محمد إمام والفنان المصري أحمد العوضي، والتي تناولت موضوع الأعلى أجراً والأكثر مشاهدة في مصر خلال الفترة الماضية.

وقال رامي إمام في تصريحات تلفزيونية، إن الجدل المثار بين شقيقه وأحمد العوضي حول الأجر والمشاهدة هو مجرد مزاح، وقال: «بالطبع هزار، نحن جميعًا إخوة وزملاء، وهذه منافسة شريفة بيننا».



المخرج المصري رامي إمام.

«المناغشة» تعود بالفائدة على المشاهد

وتابع: «أنا بحب المناغشة دي والمستفيد في الأول والآخر هو المتفرج المصري، ومصر كبيرة ومليانة بمواهب كتير وده أحلى حاجة في الفن».

رسالة دعم لشقيقه محمد إمام

كما وجه رامي إمام رسالة دعم لشقيقه محمد بمناسبة مشاركته في موسم رمضان القادم بمسلسل «الكينج»، قائلاً: «ربنا يوفقك يا محمد أنا بحبك، وأتمنى أن يكلل اجتهادك بالنجاح، فلكل مجتهد نصيب».

محمد إمام يخوض دراما رمضان بـ «الكينج»

يشار إلى أن محمد إمام يخوض موسم دراما رمضان بمسلسل «الكينج»، المكون من 30 حلقة، ويشاركه في العمل كل من ميرنا جميل، وكمال أبو رية وآخرون، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.