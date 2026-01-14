كشفت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، تفاصيل الأزمة الصحية التي تعاني منها وحقيقة نقلها بسيارة إسعاف إلى منزل فنانة شهيرة.

صحتها مستقرة

ونفى بيان نشر عبر الحساب المخصص لأخبار الفنانة المصرية والموثق على شبكات التواصل الاجتماعي نقل شيرين إلى المستشفى أو توجهها إلى منزل فنانة شهيرة.

وأكدالبيان «استقرار حالتها الصحية وتواجدها في منزلها الذي تستقبل فيه أغلب أصدقائها، لافتاً إلى مرور شيرين بأزمة حالياً».

ووصف البيان الحالة الصحية والنفسية لـ «شيرين»: «نعم شيرين ليست في أفضل حالاتها، ولكنها سيّدة واعية، وتعلم كيف تدير وتدبّر أمورها»، في إشارة إلى نداءات استغاثة تمّ إطلاقها لإنقاذها، على غرار ما فعل الإعلامي المصري عمرو أديب.

تعاني من الاكتئاب

ونفى البيان صحة الأنباء المتداولة، مشيراً إلى أن أغلب الصحفيين لم يكلفوا أنفسهم عناء معرفة الحقيقة، لافتاً إلى محاولة الفنانة المصرية الخروج من مرحلة الاكتئاب، التي تعيشها منذ فترة، لأسباب خاصة، وفضّلت الصمت، وعزلت نفسها في منزلها لفترة طويلة؛ وهي حالياً تخضع لمساعدة الدكتور الخاص بها، والذي أكّد أن حالتها مستقرة نوعاً ما، وليست بحاجة إلى نقلها إلى المستشفى، وأنها بحاجة للسلام النفسي فقط، وبحاجة إلى الدعاء والدعم النفسي من كل المقرّبين منها. وطالب البيان الجمهور والمحبين بتحري الدقة في نقل الأخبار.

نقل شيرين بالإسعاف

الفنان المصري شادي شامل سبق له أن أشار في تدوينة على «فيس بوك» إلى نقل شيرين بسيارة إسعاف إلى منزل فنانة شهيرة -على حدّ تعبيره، من دون أن يوضح هوية الفنانة أو المزيد من التفاصيل.