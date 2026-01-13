ألزمت محكمة استئناف الأسرة، الفنان المصري أحمد عز، بدفع 30 ألف جنيه كأجرة مدبرة منزلية، في دعوى رفعتها الفنانة زينة.

أحكام سابقة

وقبلت محكمة الاستئناف طلب استئناف الفنان أحمد عز على حكم محكمة أسرة مدينة نصر بإلزامه بدفع 80 ألف جنيه نفقة شهرية لتوأم زينة، وخففت المبلغ إلى 60 ألف جنيه.

وتقدم وكيل الفنانة زينة المحامي معتز الدكر، بطلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر، يحمل الرقم 831 لسنة 2016، مطالباً بإلزام الفنان أحمد عز بتأدية نفقة شهرية لطفلي موكلته، عز الدين وزين الدين، بعد ثبوت نسبهما له.

واستأنف عز على الحكم طالباً تخفيضه، فقضت محكمة استئناف عالي الأسرة بتأييد حكم أول درجة. كما رفضت المحكمة ذاتها استئناف زينة المطالب بزيادة نفقة توأمها إلى 100 ألف جنيه.

مصروفات دراسية

كما أقامت الفنانة زينة دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من عز، وقدم المحامي معتز الدكر، ممثل دفاع زينة، مذكرة خلال نظر الدعوى في أول درجة، تضمنت أجر عز في فيلم «الممر» ومسلسل «أبوعمر المصري» والحملات الإعلانية.

وأصدرت محكمة أسرة مدينة نصر حكماً بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 23 ألفاً و304 جنيهات إسترلينية، ما يعادل نحو مليون جنيه مصري، كمصروفات دراسية لنجليه عز الدين وزين الدين عن العام الدراسي 2022 /2023.