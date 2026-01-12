يستعد موسم الرياض في نسخته السادسة لاستقبال حفل غنائي غير مسبوق، يجمع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بالفنان المصري أحمد سعد، في أول تعاون فني يجمعهما على مسرح واحد داخل السعودية.

تفاصيل الحفل

ومن المقرر إقامة الحفل يوم 23 يناير الجاري ضمن فعاليات الموسم، وسط اهتمام جماهيري واسع وترقب كبير لما سيقدمه النجمان في هذه السهرة الفنية الخاصة.

طرح التذاكر قريبًا

وروجت شركة «روتانا» للصوتيات والمرئيات للحفل عبر منصاتها الرسمية، مشيرة إلى أن الجمهور على موعد مع ليلة مليئة بالحماس والطاقة العالية، فيما أكدت الشركة المنظمة أن طرح التذاكر سيتم قريبًا عبر منافذ البيع المعتمدة.

أحمد سعد يلغي حفله بالبحرين

أعلن أحمد سعد سابقاً إلغاء حفله الغنائي الذي كان مقررًا في البحرين يوم 15 يناير، بسبب ظروف تنظيمية خارجة عن إرادته.

ونشر سعد رسالة اعتذار لجمهوره عبر حسابه على «إنستغرام»، معبرًا عن أسفه لعدم تمكنه من إحياء الحفل، ومؤكدًا أنه كان متحمسًا للقاء جمهوره في البحرين، متمنياً لهم لقاء قريبا في مناسبات قادمة.