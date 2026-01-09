فُجع الملحن الموزع الموسيقي المصري عادل حقي بوفاة ابنته الشابة ساندرا، في خبرٍ أعلنه عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، وسط حالة حزن واسعة بين جمهوره ومحبي الوسط الفني.

نعي مؤثر

ونعى حقي ابنته بكلمات مؤثرة، كتب فيها: «رحلت ابنتي الصغيرة ساندرا، التي شاهدتها تكبر وتصبح مغنية وملحنة موهوبة تتلمس خطواتها على خطاي وبتوجيهي، لكنها رحلت مبكراً جداً… رحم الله روحها وأسكنها فسيح جناته. وداعاً يا ساندرا حقي».

صدمة وحزن

وكانت الراحلة قد بدأت خطواتها الأولى في عالم الموسيقى، ونجحت في ترك بصمة فنية لافتة رغم صغر سنها، ما جعل رحيلها صدمة مؤلمة لعائلتها وأصدقائها ومحبيها.

محطات فنية

وشارك عادل حقي أخيراً في وضع الموسيقى التصويرية لمسلسلي «حكيم باشا»، بطولة مصطفى شعبان، و «وتقابل حبيب»، بطولة ياسمين عبد العزيز، ضمن موسم دراما رمضان 2025، وحقق العملان تفاعلاً ملحوظاً لجودة التوزيع الموسيقي.

مشاريع قادمة

ويستعد الملحن خلال الفترة القادمة لتعاونات جديدة مع المطرب عمرو دياب، تشمل عدة أغنيات ضمن ألبوم قادم، إلى جانب مشاريع فنية أخرى.