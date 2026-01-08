أجّلت المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت برئاسة العميد وسيم فياض، جلسة محاكمة الفنان اللبناني فضل شاكر في 4 ملفات أمنية، إلى 12 فبراير القادم للاستماع إلى الشهود ومن بينهم أحمد الأسير.

جلسة سريّة

وعقدت المحكمة صباح اليوم، جلسة سريّة بحضور مفوّض الحكومة المعاون لدى المحكمة القاضي نضال الشاعر ووكيلة شاكر المحامية أماتا مبارك.

وتحولت الجلسة إلى سريّة بناءً على طلب شاكر ووكيلته، ولم يسمح للإعلاميين بحضورها، ولا حتى للمحامين غير الموكلين بالقضية، واستغرقت الجلسة ساعتين ونصف، تم خلالها استجواب شاكر في الملفات الأربعة.