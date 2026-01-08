كشفت عائلة الأيقونة الفرنسية الفنانة بريجيت باردو عن سبب وفاتها بأواخر ديسمبر الماضي عن عمر يناهز 91 عاما في منزلها بجنوب فرنسا.

معاناة مع السرطان

وقال زوجها، برنارد دورمال، في تصريحات إعلامية، توفيت باردو إثر معاناة مع السرطان بعد خضوعها لعمليتين جراحيتين، وأضاف: «لقد كانت بكامل وعيها ومهتمة بمصير الحيوانات حتى اللحظة الأخيرة».

مراسم خاصة

وأقيمت مراسم الجنازة لباردو، التي كانت أيقونة الشاشة في الستينات، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، بمراسم خاصة في مدينة «سان تروبيه».

وبُثت المراسم مباشرة عبر شاشات ضخمة نُصبت في ميناء سان تروبيه وساحتين في البلدة الصغيرة، ما أتاح للسكان والمعجبين متابعة وداعها.

سفيرة متألقة

وقالت البلدية الأسبوع الماضي: «ستظل بريجيت باردو مرتبطة للأبد بسان تروبيه، التي كانت أبرز سفرائها تألقا. لقد طبعت تاريخ مدينتنا بوجودها وشخصيتها وهالتها».

واستقرت باردو منذ عقود في فيلتها المطلة على البحر، واعتزلت العمل السينمائي في عام 1973 وهي في التاسعة والثلاثين من عمرها، بعد مسيرة دولية شملت أكثر من عشرين فيلما.

وبرزت لاحقا كناشطة في حقوق الحيوان، حيث أسست وأدارت مؤسسة مكرسة لحمايتها.

ورغم انسحابها من صناعة السينما، ظلت شخصية عامة حاضرة ومثيرة للجدل غالبا عبر عقود من النشاط الكبير في حقوق الحيوان. ودفنت باردو في ما يُعرف بـ «المقبرة البحرية»، التي يرقد فيها والداها أيضا. وتُعد هذه المقبرة المطلة على البحر المتوسط مثوى أخيرا لعدة شخصيات ثقافية، بما في ذلك المخرج روجر فاديم، زوج باردو الأول، الذي أخرج فيلمها الشهير «خلق الله المرأة»، وهو الدور الذي جعل منها نجمة عالمية.