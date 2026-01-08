تواصل الفنانة أسماء جلال تثبيت حضورها السينمائي بخيارات محسوبة، بعدما كشفت ملامح المرحلة المقبلة من مسيرتها الفنية، مع تركيز واضح على السينما، وابتعاد مؤقت عن المنافسة الدرامية الرمضانية.

وتستعد أسماء جلال للمشاركة في فيلم «برجاء ربط الأحزمة» إلى جانب آسر ياسين، في تعاون ثانٍ يجمعهما بعد نجاح تجربتهما الأولى في فيلم «إن غاب القط»، المعروض حالياً في دور السينما، الذي حظي بتفاعل لافت منذ انطلاقه. ويضم العمل مجموعة من الأسماء البارزة، من بينهم انتصار، محمد شاهين، كارمن بصيبص وحمزة دياب، في تجربة تمزج بين الطابع الكوميدي والطرح الاجتماعي. وفي سياق متصل، تعمل أسماء جلال على التحضير لفيلم جديد يحمل عنوان «4 عرفي»، تشارك في بطولته أمام أحمد فهمي، في عمل يُنتظر أن يقدمها في مساحة مختلفة من الأداء السينمائي، ضمن توجهها نحو تنويع اختياراتها الفنية وعدم الوقوف عند قالب واحد.

وعلى صعيد الدراما التلفزيونية، تغيب أسماء جلال عن موسم رمضان، بعد أن كانت حاضرة في الموسمين الماضيين من خلال مسلسل «أشغال شقة»، الذي شاركت في بطولته إلى جانب هشام ماجد، وحقق حضوراً جماهيرياً واسعاً بفضل طابعه الكوميدي القريب من الشارع.