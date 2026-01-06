تقدّم الفنان المصري أحمد مكي ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة العجوزة بالقاهرة ضد مديرة أعماله السابقة، بعد رفضها طلبه بالحصول على كشوفات تفصيلية خاصة بحساباته وميزانيته المالية خلال فترة إدارتها لأعماله.

وبحسب ما جاء في البلاغ، فقد أنهى أحمد مكي تعاقده مع مديرة أعماله، ووجه لها إنذارًا قانونياً يطالبها بتسليم المستندات المالية الخاصة بفترة عملها معه، إلا أن امتناعها عن ذلك دفع محاميه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مديرة الأعمال: لا أعلم شيئاً

من جانبها، علّقت مديرة أعمال أحمد مكي في تصريحات صحفية على ما أثير حول البلاغ، مؤكدة أنها غير مطلعة على تفاصيله ولا تعلم شيئًا عن وجود مشكلة من الأساس.

نفي الخلافات

وأشارت مديرة أعمال مكي إلى أنها لم تتلق أي إخطار رسمي يتعلق بما يتم تداوله حتى الآن، نافية وجود خلافات معلنة بينها وبين مكي في الوقت الحالي.



آخر أعمال مكي

يشار إلى أن مسلسل «الغاوي»، كان آخر أعمال أحمد مكي، ويشارك بالعمل كل من عائشة بن أحمد، عمرو عبدالجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفي، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، وتامر شلتوت، تأليف محمود زهران وطارق الكاشف، إخراج ماندو العدل.