قبضت الشرطة التركية، اليوم (الإثنين)، على الفنان دوغوكان غونغور، أحد نجوم مسلسل «شراب التوت»، بتهمة تعاطي وتجارة المخدرات.

وقالت وسائل إعلام تركية إن حملة توقيف تستهدف المشاهير بتهم تتعلق بالمخدرات، شملت 24 متهماً، وطالت الممثل التركي الذي لعب دور «فاتح» في مسلسل «شراب التوت».

مخدرات ودعارة

ويواجه الموقوفون تهماً تتعلق بحيازة واستخدام مواد مخدرة أو منشطة وتسهيل استخدام المواد المخدرة، وتهماً أخرى تتعلق بالدعارة.

ومن المرجح أن يخضع الموقوفون لفحوصات طبية تتضمن سحب عينات من الدم والبول والشعر، قبل الخضوع للتحقيق، ومن ثم الإفراج عنهم ما لم تقرر النيابة توقيف بعضهم.

وهذه هي أحدث حملة توقيف في قضية استخدام المخدرات بين مشاهير الفن والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي أدين فيها البعض منهم بالفعل.

ومنذ أكتوبر الماضي، تنفذ الشرطة حملات مداهمة ليلية أو في ساعات الصباح الباكر، لمنازل المتهمين من المشاهير، وقادت بعض التحقيقات لاستدعاء آخرين، قبل أن تظهر نتائج إيجابية بالفعل في عينات البعض منهم.

ولمع نجم الممثل دوغوكان غونغور (30 عاماً) في مسلسل «شراب التوت» الذي عُرض في 2022 وحقق شهرة وشعبية في تركيا والعالم العربي.

كما شارك غونغور في أعمال تلفزيونية وسينمائية أخرى، بجانب العديد من المسرحيات التي مثلت انطلاقته ودخوله عالم التمثيل.