فجرت الفنانة العراقية التونسية زهراء بن ميم مفاجأة صادمة، بعدما كشفت تعرضها لمحاولة ابتزاز إلكتروني من شخص مجهول طلب منها دفع 50 ألف دولار مقابل عدم نشر مقطع فيديو فاضح مفبرك، مؤكدة أنه لا وجود لأي محتوى من هذا النوع يتعلق بها.

ووثقت «بن ميم» المكالمة مع الرقم المجهول، وأوضحت في فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع تيك توك أن الشخص المبتز استخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء الفيديو، ما يجعل الحادثة أكثر خطورة ويبرز تصاعد ظاهرة الابتزاز الرقمي في العالم العربي وخارجه.

وقالت الفنانة: «تلقيت تهديداً بدفع مبلغ مالي كبير مقابل شيء غير موجود أصلاً.. هذه ليست قضية شخصية فقط، بل تحذير للجميع حول المخاطر المرتبطة بتقنيات التزييف الرقمي الحديثة».

وأكدت «بن ميم» أنها لن تدفع أي أموال، موجهة رسالة قوية للمبتز: «لما تهددني بنشر فيديو غير حقيقي.. افعل ما يحلو لك.. لن أدفع شيئاً».

وحذرت زهراء بن ميم من الانتشار المتسارع لهذه الجرائم الإلكترونية التي تستهدف خصوصية الأفراد وتشكل تهديداً للأمان الرقمي، داعية السلطات والمجتمع إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الابتزاز وحماية الضحايا من المقاطع المفبركة.