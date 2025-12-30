علق وكيل أول نقابة المهن الموسيقية في مصر الفنان حلمي عبدالباقي، على قرار إحالته إلى مجلس تأديب بقرار من نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، مؤكداً عدم توجيه أي اتهامات له أو خضوعه لأي تحقيق رسمي حتى الآن.

وأوضح عبدالباقي في بيان رسمي أنه تقدم بطعن قانوني على قرار إداري سابق بتحويله للتحقيق، مشيراً إلى أن الجهة المختصة قررت وقف الإجراءات مؤقتاً لحين الفصل في الطعن، وأن القضاء الإداري لم يصدر حكمه بعد.

دهشة من شائعات مواقع التواصل

وأعرب عبدالباقي عن دهشته مما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إحالته إلى مجلس تأديب، متسائلاً عن مشروعية اتخاذ مثل هذا القرار في غياب اتهامات واضحة أو تحقيق رسمي.

وأكد عبدالباقي أن ما يحدث محاولة مخطط لها لإبعاده عن منصبه، مؤكداً ثقته في ظهور الحقيقة، ومعلناً تمسكه بحقوقه واتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عنها.

وكان نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، قد أصدر أخيراً قراراً بإحالة كل من وكيل أول النقابة الفنان حلمي عبدالباقي، والسكرتير العام أحمد أبو المجد، إلى مجلس التأديب، على خلفية الأزمات الإدارية التي شهدتها النقابة أخيراً.