تحوّل حفل زفاف حفيدة الفنان المصري الراحل شعبان عبدالرحيم وصانع المحتوى الشهير على «تيك توك» كروان مشاكل، إلى ليلة مضطربة، انتهت بتدخّل قوات الأمن، وإلقاء القبض على العريس، فيما تعرضت العروس للإغماء قبل أن تغادر القاعة، بعد سلسلة من الأحداث التي خرجت عن السيطرة.

مشاجرة وتدافع

وتلقّت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع مشاجرة داخل مقر الحفل، وبناء عليه توجهت القوات المعنية إلى الموقع المحدد ونجحت في فضّ الاشتباكات التي اندلعت بين أفراد الأمن الخاص والمدعوين، بسبب التدافع والزحام، وأحالت كروان مشاكل إلى جهات التحقيق المختصة للوقوف على أسباب وملابسات ما حدث.

وشهد الزفاف فوضى واسعة نتيجة التكدّس الشديد، إلى جانب مشاجرات وصراخ ما سبب حالة من الذعر بين الحضور، وأظهرت المقاطع المتداولة تجمهر الحضور حول البلوغر إنجي حمادة، والبلوغر المثيرة للجدل «أم مكة».

«العروسة مشيت»

وظهر كروان مشاكل في بث مباشر وهو في حالة انهيار، متحدّثاً عن خسائر مادية ومعنوية كبيرة لحقت به، ومؤكداً أن الحفل انتهى قبل موعده وسط أجواء مشحونة، فيما غادرت العروس المكان بعد تصاعد التوتر.

وقال: «فرحي وبيتي كله خرب، والعربية بقت تراب، وما بقيتش تسوى 3 جنيه، والعروسة مشيت، وكل ده من العين، وعارف مين اللي فرحان ومين اللي شمتان».

«متتعوضش خالص»

وفي سياق متصل، علّق الفنان محمد إمام بسخرية على ما جرى، ناشراً عبر خاصية القصص المصورة صورة لمحادثة قديمة دعاه كروان مشاكل من خلالها إلى حضور الزفاف، قبل أن يرفقها بخبر المشاجرات، مع تعليق ساخر قال فيه: «طب الحمد لله حصل خير، تتعوض إن شاء الله، ولّا متتعوضش خالص».