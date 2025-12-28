كشف الفنان المصري خالد النبوي، أن تجسيده لشخصية محمود عبدالظاهر في مسلسل «واحة الغروب» ترك أثرًا نفسيًا عميقًا داخله، إذ تلبسته الشخصية لفترة طويلة بعد انتهاء التصوير، لدرجة أصابته بالخوف من الاستمرار في التمثيل، ودفعته للتفكير جديًا في الاعتزال.

المماليك أنقذني

وقال خلال استضافته في برنامج «عندك وقت مع عبلة» مع الإعلامية عبلة سلامة: «بعد مسلسل واحة الغروب ووسط هذا الارتباك، جاء دور «السلطان الأشرف طومان باي»، في مسلسل «المماليك» ليعيد التوازن إلى رحلتي الفنية، فهذا الدور أنقذني على المستوى الإبداعي، ومنحني مسافة صحية بيني والشخصيات التي أتقمصها، بعد تجربة استنزاف نفسي قاسية في «واحة الغروب».

شغوف بالإخراج

ولم يُخفِ النبوي شغفه القديم بعالم الإخراج، مؤكدًا تفكيره أكثر من مرة في الانتقال خلف الكاميرا، وكتب بالفعل سيناريو أول أفلامه، لكنه لم يُنفذ حتى الآن.

وأوضح أن علاقته بالمخرج تقوم بالأساس على الثقة، مشيرًا إلى تفضيله العمل مع المخرج ذي الشخصية القوية، القادر على منح الممثل الطمأنينة، لأن غياب هذه الثقة ينعكس سلبًا على الأداء، مؤكدًا رفضه العمل مع أي مخرج يتعامل بادعاء أو يسيء للممثلين داخل البلاتوه.

المهاجر الأصعب

واعتبر النبوي أن دوره في فيلم «المهاجر» هو الأصعب والأكثر إرهاقًا في مسيرته، مشيرًا إلى حجم المجهود الذي بذله في هذا العمل بالتعاون مع المخرج العالمي الراحل يوسف شاهين، وأكد أنه بطبيعته يحب العمل الشاق، ولا يشعر بطعم الراحة أو حتى الطعام إلا بعد تعب حقيقي، لأن الاجتهاد في رأيه هو مفتاح التلذذ بالحياة.