كشف الفنان المصري حسن الرداد عن مروره بوعكة صحية خلال الأيام الماضية، معلناً إصابته بنزلة برد حادة استمرت لأكثر من أسبوع أثرت على نشاطه وحالته العامة بشكل واضح.

ووجه الرداد رسالة لجمهوره وعبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، محذراً من شدة الفايروس المنتشر حالياً، معتبراً أن نزلة البرد التي أصيب بها تعد من أقسى التجارب التي واجهها أخيراً، معبراً بأسلوب مزح عن دهشته من محبي أجواء الشتاء.

أحدث أعمال الرداد السينمائية

على الصعيد الفني، بدأ حسن الرداد سابقاً تصوير فيلمه الجديد «طه الغريب»، الذي يجمعه بالفنانة تارا عماد في بطولة مشتركة، ويتم التصوير داخل لوكيشنات مختلفة بالقاهرة تمهيداً لاستكمال بقية المشاهد.

تفاصيل العمل

يُعد الفيلم معالجة سينمائية لرواية «طه الغريب»، وهو من تأليف الكاتب محمد صادق، وإنتاج محمد أحمد السبكي، وإخراج عثمان أبو لبن.

وكان آخر أعمال حسن الرداد الدرامية في رمضان الماضي مسلسل «عقبال عندكو»، وشاركته البطولة زوجته إيمي سمير غانم، وهو من 15 حلقة في إطار كوميدي فانتازي مميز.