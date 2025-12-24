كشف الفنان المصري حسن الرداد عن مروره بوعكة صحية خلال الأيام الماضية، معلناً إصابته بنزلة برد حادة استمرت لأكثر من أسبوع أثرت على نشاطه وحالته العامة بشكل واضح.
ووجه الرداد رسالة لجمهوره وعبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، محذراً من شدة الفايروس المنتشر حالياً، معتبراً أن نزلة البرد التي أصيب بها تعد من أقسى التجارب التي واجهها أخيراً، معبراً بأسلوب مزح عن دهشته من محبي أجواء الشتاء.
أحدث أعمال الرداد السينمائية
على الصعيد الفني، بدأ حسن الرداد سابقاً تصوير فيلمه الجديد «طه الغريب»، الذي يجمعه بالفنانة تارا عماد في بطولة مشتركة، ويتم التصوير داخل لوكيشنات مختلفة بالقاهرة تمهيداً لاستكمال بقية المشاهد.
تفاصيل العمل
يُعد الفيلم معالجة سينمائية لرواية «طه الغريب»، وهو من تأليف الكاتب محمد صادق، وإنتاج محمد أحمد السبكي، وإخراج عثمان أبو لبن.
وكان آخر أعمال حسن الرداد الدرامية في رمضان الماضي مسلسل «عقبال عندكو»، وشاركته البطولة زوجته إيمي سمير غانم، وهو من 15 حلقة في إطار كوميدي فانتازي مميز.
The Egyptian artist Hassan El Raddad revealed that he experienced a health setback in the past few days, announcing that he suffered from a severe cold that lasted for more than a week, significantly affecting his activity and overall condition.
El Raddad sent a message to his audience through his official page on Facebook, warning about the severity of the virus currently spreading, considering that the cold he contracted is one of the toughest experiences he has faced recently, expressing in a joking manner his astonishment at fans of winter weather.
El Raddad's Latest Cinematic Works
On the artistic front, Hassan El Raddad previously began filming his new movie "Taha El Gharib," which stars him alongside actress Tara Emad in a joint lead role, with filming taking place in various locations in Cairo in preparation for completing the remaining scenes.
Details of the Work
The film is a cinematic adaptation of the novel "Taha El Gharib," written by author Mohamed Sadiq, produced by Mohamed Ahmed El Sobky, and directed by Othman Abu Laban.
El Raddad's last dramatic work during the past Ramadan was the series "Oqbal Andakou," in which his wife, Emy Samir Ghanem, co-starred with him. It consists of 15 episodes in a distinctive comedic fantasy framework.