ساد التوتر أجواء عزاء الفنانة المصرية الراحلة سمية الألفي، بعدما فقد نجلها الفنان المصري أحمد الفيشاوي أعصابه إثر قيام أحد المصورين بمحاولة تصويره أثناء لحظة انكساره وتأثره الشديد خلال تلقي واجب العزاء.

انفعال أحمد الفيشاوي في عزاء والدته.

انفعال أحمد الفيشاوي خلال العزاء

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الفيشاوي وهو يعترض على التصوير، مطالباً باحترام خصوصيته في تلك اللحظة الإنسانية، قبل أن يتطور الموقف إلى محاولة سحب هاتف المصور.

تدخّل المعزين لتهدئة الموقف

وسارع عدد من الحضور من الأصدقاء والمعزين إلى التدخل لاحتواء الموقف وتهدئة الأجواء، وإعادة الهاتف إلى صاحبه، في مشهد عكس عمق الحزن الذي يعيشه الفنان بعد رحيل والدته.

حضور واسع من نجوم الفن في العزاء

أقيم عزاء الفنانة الراحلة سمية الألفى، أمس الإثنين، في مسجد عمر مكرم بالقاهرة، إذ حرص على الحضور عدد كبير من نجوم الفن لمساندة الفيشاوي أبرزهم أحمد السقا، خالد النبوي، أحمد السعدني، منة شلبي وغيرهم من النجوم.

وفاة سمية الألفي

وكانت رحلت الفنانة المصرية سمية الألفي، يوم السبت عن عمر ناهز 72 عاماً، بعد صراع طويل مع مرض السرطان امتد لسنوات طويلة إلى أن تدهورت حالتها الصحية في أيامها الأخيرة ثم الوفاة.