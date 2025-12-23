سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً جديداً خلال تداولاتها أمس (الثلاثاء)، بعدما صعدت أوقية الذهب إلى 4498 دولاراً، لتواصل تسجيل مستويات تاريخية مرتفعة للمعدن النفيس.



وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بمكاسب بلغت نحو 54 دولاراً خلال جلسة التداول، بنسبة صعود وصلت إلى 1.23%، في استمرار للمسار الصاعد الذي تشهده السوق خلال الأسابيع الأخيرة، وسط إقبال متزايد من المستثمرين على الذهب.



وتزامن هذا الأداء القوي مع قرار خفض الفائدة هذا الشهر، وتوقعات خفضها أيضا الفترة القادمة، ما عزز من جاذبية الذهب باعتباره ملاذاً آمناً وخياراً استثمارياً أكثر إغراءً مقارنة بالأصول المرتبطة بعوائد الفائدة، كما يسهم تراجع العائد على السندات في دفع المتعاملين نحو زيادة مراكزهم في المعدن الأصفر، خصوصا مع تصاعد المخاوف المرتبطة بتباطؤ النمو العالمي.

الأسعار بالريال



ووفقاً لأسعار الذهب الحالية بالريال السعودي، بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 542 ريالاً، ويباع عادة على شكل سبائك، مع إضافة رسوم الدمغة التي تختلف بحسب نوع السبيكة، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 474 ريالاً، ويضاف عليه سعر المصنعية وربحية البائع وضريبة القيمة المضافة، ويباع غالباً كذهب مشغول، في حين سجل سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 407 ريالات، ويضاف عليه أيضاً سعر المصنعية وربحية البائع وضريبة القيمة المضافة.