نفى الاتحاد المغربي لكرة القدم، اليوم (الجمعة)، أنباء استقالة وليد الركراكي من تدريب منتخب المغرب الأول.

بيان الاتحاد المغربي

وأوضح الاتحاد المغربي، في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أنه لا صحة إطلاقاً لما تداولته بعض التقارير الإعلامية بشأن تقدم وليد الركراكي باستقالته من منصبه.

إخفاق قاري

وفشل الركراكي في إعادة المغرب إلى منصة التتويج القارية بعد غياب 50 عاماً، إذ خسر «أسود الأطلس» نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية أمام منتخب السنغال بهدف نظيف، الشهر الماضي، على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

الهدف القادم

ويأمل المنتخب المغربي في تجاوز الإخفاق القاري بتحقيق إنجاز جديد في بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بعد أن حصد المركز الرابع في المونديال الماضي، كأفضل إنجاز عربي وأفريقي في تاريخ المسابقة.