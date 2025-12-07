يحظى الموسم الثاني من مسلسل «وحوش»، المقرر عرضه في رمضان القادم، بمشاركة عدد كبير من النجوم أصحاب الجماهيرية العريضة في الوطن العربي، أبرزهم الفنانة السعودية إلهام علي، والفنانان الكويتيان فوز الشطي، وحسين المهدي.

«عرس الجن»

وتشارك إلهام علي في المسلسل من خلال حلقة «عرس الجن» المستوحاة من أحداث حقيقية.

وكشفت الفنانة إلهام علي أن «عرس الجن» قصة مستوحاة من رواية واقعية عن المطربة الكويتية نورة الطقاقة التي تلقت دعوة غامضة لإحياء حفلة زفاف في قصر مهجور، لتكتشف لاحقاً أنها كانت تغني في عرس للجن، وخلال الحفلة لاحظت نورة وفرقتها أصواتاً غريبة وهيئات مشوهة للأشخاص، فهربوا مذعورين وتركوا أدواتهم في المكان. بعد الحادثة اكتشفوا أن القصر مهجور منذ سنوات، فقرروا اعتزال الغناء نهائياً بعد تلك التجربة المرعبة.

«الأم المتوحشة»

ومن بين المفاجآت التي حملها الجزء الثاني من مسلسل «وحوش» انضمام النجمة الكويتية فوز الشطي للمسلسل في حلقة تحمل اسم «الأم المتوحشة».

وقالت فوز في لقاء صحفي: «أُجسد دور «أم قاتلة»، وهو تحدٍّ جديد وجريء بالنسبة لي، وقد وافقت على الدور لصعوبة النص وجمالياته».

«عابر سبيل»

ويشارك النجم الكويتي حسين المهدي في مسلسل «وحوش 2» بحلقتين، الأولى بعنوان «ثالثهما الشيطان»، والثانية بعنوان «عابر سبيل»، وتبين ذلك من خلال الملصق المبدئي الذي نشره للعمل عبر خاصية «الاستوري» التابعة لحسابه على «إنستغرام»، التي كشفت أيضاً الأبطال الآخرين المشاركين معه في هذه الحكايات، من بينهم الفنانة شجون الهاجري، عبدالله البلوشي، منى حسين.

ولم يكشف «المهدي» أي تفاصيل تتعلق بهذه الحكايات.